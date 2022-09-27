نجم وست هام السابق يهدر ركلة جزاء في تعادل الإكوادور واليابان

اكتفى منتخب الإكوادور بالتعادل السلبي أمام نظيره الياباني.

وتعادل منتخبي الإكوادور واليابان في المباراة التي أقيمت على ملعب مركور شبيل أرينا.

وأهدر نجم وست هام السابق ولاعب فنربخشة الحالي، إينير فالنسيا فرصة تسجيل هدف الفوز للمنتخب الإكوادوري.

وأضاع فالنسيا ركلة جزاء في الرمق الأخير من المباراة وتحديدا عند الدقيقة 83.

وكان المنتخب الياباني قد فاز نظيره الأمريكي بهدفين دون رد قبل أن يواجه الإكوادور ضمن تحضيراته لكأس العالم 2022.

فيما تعادل منتخب الإكوادور سلبيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل مع المنتخب السعودي بدون أهداف يوم الجمعة الماضي.

ويتواجد منتخب اليابان ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

فيما يتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر والسنغال وهولندا.