بوفون يختار أفضل 5 حراس في العالم

اختار المخضرم جيانلويجي بوفون حارس بارما أفضل 5 حراس في العالم حاليا من وجهة نظره.

وقال بوفون في تصريحات نشرتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت يوم الثلاثاء إن الخماسي الأفضل في العالم حاليا هم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وجيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان ومانويل نوير قائد بايرن ميونيخ ويان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد ومايك مينيان حارس ميلان.

ربما يكون ظهور اسم مينيان هو أبرز المفاجآت في اختيارات بوفون، فاللاعب الفرنسي ليس الحارس الأساسي لمنتخب الديوك، ولم يلعب سوى 5 مباريات دولية.

لكن البالغ من العمر 27 عاما قاد ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب لمدة 11 عاما.

فيما لعب كورتوا دورا هاما في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتجاهل الدولي الإيطالي السابق أسماء مثل إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي وأليسون بيكر حارس ليفربول.

ويلعب بوفون حاليا موسمه الثاني في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع نادي بارما، الذي عاد إليه بعد رحلة طويلة مع يوفنتوس.

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