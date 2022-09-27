وكيله: مفاوضات لفسخ تعاقد يوسف بلايلي مع بريست.. وأمامنا عروض كثيرة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي بريست

كشف حفيظ بلايلي والد ووكيل يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي عن وجود مفاوضات لفسخ تعاقد الأخير مع ناديه.

يوسف بلايلي

النادي : ستاد بريست 29

ستاد بريست 29

وتحدث حفيظ بلايلي لقناة صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الثلاثاء قائلا: "هناك مفاوضات متقدمة مع بريست لفسخ التعاقد لكن الآن اللاعب يركز مع منتخب الجزائر".

ويلعب منتخب الجزائر مع نيجيريا اليوم وديا.

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وأردف حفيظ بلايلي في تصريحاته "بعد ذلك سنتخذ قرارنا النهائي إما بفسخ التعاقد أو الاستمرار مع نادي بريست".

وأكمل "وصلتنا عروض كثيرة من جميع البلاد ومن أفضل الفرق".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه قائلا: "لكن يوسف الآن كل تركيزه منصب على المنتخب الجزائري ولم يتخذ قراره بفسخ التعاقد من عدمه مع نادي بريست".

وانضم بلايلي إلى بريست في صفقة انتقال حر في شهر يناير الماضي بعقد يمتد لصيف عام 2023.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عاما مع بريست 19 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

يوسف بلايلي بريست
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