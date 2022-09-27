انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 31-25.

وحجز الترجي مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على الإفريقي بنتيجة 28-22.

والتقى الزمالك مع الترجي في أولى مبارياته خلال البطولة الحالية، وفاز الأبيض 34-28.

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هدف مجنون في الدقيقة الأخيرة.. الترجي إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز 29-28

التعادل 28-28

ق9: الترجي يتقدم 28-27

ق8: التعادل 27-27

ق8: الترجي يتقدم 27-26

ق7: التعادل 26-26

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق2: الزمالك يتقدم 26-25

بداية الوقت الإضافي

ق60: التعااااااادل في الثواني الأخيرة 25-25.. إلى الوقت الإضافي

ق59: 25-24 للترجي

ق57: 24-23 للترجي

ق55: الفارق يتسع لثلاثة أهداف 24-21

ق53: 23-21 للترجي

ق52: الترجي يتقدم 22-20

ق50: الترجي يتقدم 20-19

ق48: الزمالك يتألق 19-18 والحارس يتصدى لرمية جزائية أمام أحمد الأحمر

ق47: التعادل 18-18

ق44: التعادل 17-17

ق42: الترجي يتقدم من جديد 17-15

ق39: التعادل 15-15

ق38: 15-14 لصالح الترجي

ق34: الترجي يتقدم 14-13

ق33: الزمالك يتعادل 11-11

ق32: الترجي يتقدم 11-10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: هدفان في دقيقة، التعادل 10-10

ق29: التعااادل الأول في المباراة، 9-9

ق27: الزمالك يسجل ويقلص الفارق من جديد، 9-8 للترجي

ق26: فلفل يتألق في التصدي أمام ثلاثة لاعبين من الترجي

ق26: الترجي يسجل مجددا، 9-7

ق23: الزمالك يقلص الفارق إلى هدف واحد، 8-7 للترجي

ق20: الزمالك يقلص الفارق 8-5

ق19: الترجي يسجل سريعا، 8-4

ق19: الزمالك يقلص الفارق، 7-4 للترجي

ق16: الترجي يوسع الفارق مجددا 7-3

ق15: الزمالك يقلص الفارق، 6-3 للترجي

ق14: الترجي يوسع الفارق مجددا 6-2

ق13: الزمالك يقلص الفارق، 5-2 لصالح الترجي

ق12: الترجي يوسع الفارق إلى 5-1

ق11: حارس الترجي يتألق مجددا ثم يوسع الفريق التونسي النتيجة 4-1

ق9: الترجي يوسع الفارق مجددا 3-1

ق8: هدف للزمالك من رمية جزائية، 2-1 للترجي

ق7: الترجي يتقدم 2-0

ق6: حارس الترجي يتصدى لثلاث هجمات من الزمالك

ق5: دقيقتان دون تسجيل، الترجي ما زال يتقدم بهدف واحد

ق3: هدف أول في المباراة، 1-0 للترجي

بداية المباراة عبر قناة الوطنية التونسية