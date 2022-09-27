سموحة يمدد عقد رباعي الفريق

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:12

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

أعلن نادي سموحة تجديد عقود 4 لاعبين أساسين للحفاظ على استقرار الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وجاء الـ4 لاعبين كالآتي: أحمد حكم مدافع الفريق، وخالد عبد الفتاح الجناح الأيمن وحسين فيصل صانع الألعاب إلى جانب شريف رضا لاعب الوسط.

ونجح الفريق الأزرق في تمديد عقود جميع الـ4 لاعبين لمدة 4 مواسم مقبلة.

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أحمد حكم (24 عامًا) شارك مع سموحة في 22 مباراة في مختلف البطولات.

فيما خالد عبد الفتاح (23 عامًا) خاض مع سموحة 40 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

بينما حسين فيصل (23 عامًا) شارك مع سموحة في 30 مباراة في مختلف البطولات ونجح خلالهم في تسجيل هدفا وصناعة 6 آخرين.

أما شريف رضا ( 25 عامًا) شارك مع سموحة في مختلف البطولات في 99 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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