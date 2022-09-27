انتهت القصة.. اعتزال جون أوبي ميكيل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل

انتهت قصة جون أوبي ميكيل معه كرة القدم وأعلن اللاعب النيجيري اعتزاله اللعبة.

جون أوبي ميكيل

النادي : ستوك سيتي

تشيلسي

وأعلن جون أوبي ميكيل اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع تشيلسي والمنتخب النيجيري.

ميكيل بدأ مسيرته مع في الملاعب الأوروبية مع لين أوسلو النرويجي وانتقل في صيف 2006 إلى تشيلسي بعد صراع شرس مع مانشستر يونايتد.

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صاحب الـ35 عاما يمتلك تجربة ناجحة في تشيلسي امتدت لـ 11 عاما، خاض خلالها 372 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

وحقق أوبي ميكيل مع تشيلسي 11 لقبا أبرزهم لقبين للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الأوروبي.

وأنهى أوبي ميكيل رحلته مع تشيلسي وانتقل لصفوف تيانجين تيدا في يناير 2017، ليشارك مع النادي الصيني 31 مباراة ويسجل 3 أهداف ويصنع مثلهم.

وخاض مع طرابزون سبور التركي 27 مباراة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف،

ولعب أوبي ميكيل في الكويت الكويتي في تجربة عربية انتهت سريعة، إذ خاض مباراتين فقط بقميص النادي العاصمي.

وفسخ أوبي ميكيل عقده مع نادي الكويت بعد 4 أشهر فقط وتحديدا في نوفمبر 2021 ومنذ ذلك الحين لم يرتبط بأي ناد.

وعلى المستوى الدولي خاض ميكيل 88 مباراة دولية مع المنتخب النيجيري وسجل 6 أهداف وصنع 12 آخرين وحصل على لقب كأس أمم إفريقيا عام 2013.

جون أوبي ميكيل منتخب نيجيريا
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