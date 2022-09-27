تشكيل مصر - كوكا وتريزيجيه أساسيان ضمن أربعة تغييرات لفيتوريا أمام ليبيريا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف صلاح أمام النيجر

أجرى البرتغالي روي فيتوريا أربعة تغييرات على تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا مقارنة مباراة النيجر الأولى.

ويغيب عن منتخب مصر الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد بسبب الراحة، وأحمد فتوح بسبب الإصابة.

ويلعب أحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه في مكان مصطفى محمد ومحمد صلاح.

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وتواجد محمد عبد المنعم وإمام عاشور في التشكيل الأساسي في مكان محمود حمدي الونش وأحمد سيد يزيزو بعد مشاركتهما مع الزمالك أمام إليكت سبورت والعودة بعدها.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد حسن كوكا - محمود تريزيجيه

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى وديا على نفس الملعب أمام النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح الهدفين الأول والثالث، بينما وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

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قائمة مصر للمباراتين

أعلن روي فيتوريا في 19 سبتمبر القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

منتخب مصر ليبيريا
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