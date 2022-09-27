كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".. وموعد البطولة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد - كأس الكؤوس الإفريقية

اكتملت عدد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد حصد نادي الترجي لقب كأس العرب.

وتغلب الترجي التونسي على الزمالك في نهائي بطولة كأس العرب بنتيجة 29-28 والتي أقيمت في تونس.

وبذلك اكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية وعددهم 12 فريقا.

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وتستضيف مدينة الدمام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية في الفترة بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر المقبل.

وارتفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ولم يتحدد موعد ومكان إقامة القرعة ولكن سيتم تقسيم الـ12 فريقا على 4 مجموعات إذ تضم كل مجموعة ثلاثة فرق ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- الترجي (بطل كأس العرب)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

- الكويت (بطل آسيا)

- كلوب مينيستروس المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة سيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

وستلعب البطولة بوجود فريقين من إفريقيا للمرة الأولى منذ 2007 عندما شارك الأهلي ومولودية الجزائر.

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