كرة سلة - سبورتنج يكتسح أساطير النيل في بطولة إفريقيا للسيدات

اكتسح فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة فريق أساطير النيل من جنوب السودان في ختام دور المجموعات بمنافسات المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف مدينة دار السلام في تنزانيا منافسات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وتغلب فريق سبورتنج على أساطير النيل من جنوب السودان بنتيجة 95-29 في ختام دور المجموعات.

وكان سبورتنج قد تغلب على بنك إكويتي الكيني بنتيجة 51-49 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

ويشارك فريق سيدات سبورتنج ضمن تسعة فرق في التصفيات الإفريقية والمقسمين على ثلاث مجموعات.

وتتأهل الفرق الصاعدة من المنطقة الخامسة إلى المراحل النهائية من بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في موزمبيق.

ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.

وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.

وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.