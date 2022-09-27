تقرير: قنبلة منتظرة في إسبانيا.. بيكيه قد ينتقل إلى أتليتكو

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

يبحث دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد عن مدافع خبير بشكل سريع، حسب موقع "دياريو أوك".

ويعود بحث سيميوني عن مدافع إلى اهتزاز مستوى الثلاثي ستيفان سافيتش وفيليبي وماريو هيرموسو مع إصابات خوسيه ماريا خيمينيز المتكررة.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن جيرارد بيكيه سيميل إلى الرحيل عن برشلونة نحو أتليتكو مدريد.

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ومع تفاوض الفريقين لخفض بند أنطوان جريزمان، وضع أتليتكو ​​مدريد اسم جيرارد بيكيه على الطاولة وسيكون مهتما باكتساب لاعب خبير يقوم بالدور الذي قام به دييجو جودين في وقت سابق.

واستقبل دفاع أتليتكو مدريد ثمانية أهداف في ثماني مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبحسب التقارير في إسبانيا، فإن العلاقة بين جيرارد بيكيه ومدربه الحالي تشافي هيرنانديز متوترة بشكل كبير.

ولم يلعب بيكيه إلى 135 دقيقة هذا الموسم بواقع 90 دقيقة أمام قادش في الدوري، و45 دقيقة أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عديد اللاعبين تاريخيا ارتدوا ألوان برشلونة وأتليتكو مدريد على رأسهم سيرجيو أجويرو وسيماو سابروسا ولوريس سواريز وديفيد فيا وأنطوان جريزمان وأردا توران ولويس جارسيا وبيرند شوستر وتياجو موتا وماركوس ألونسو بينا.

جيرارد بيكيه الدوري الإسباني برشلونة أتليتكو مدريد
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