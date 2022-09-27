الداخلية يضم ألان كيامبادي من الجونة

أعلن نادي الداخلية تعاقده مع ألان كيامبادي قادما من الجونة.

علم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة موسمين مع الداخلية في صفقة انتقال حر.

اللاعب الأوغندي قضى مع الجونة ثلاثة مواسم قادما من صفوف كامبالا سيتي الأوغندي.

وكان الداخلية قد أتم تعاقده مع أحمد طارق سليمان ومحمد مجدي حارسي مرمى مصر للمقاصة.

كما تعاقد مع حسين رجب قادما من المصري ومحمد رمضان من إيسترن كومباني ومصطفى فوزي قادما من فريق الشباب في الأهلي.

وشارك صاحب الـ 26 عاما مع الجونة في 16 مباراة خلال الموسم الماضي.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.