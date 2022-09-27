رسالة بركات للاعبي المنتخب الأولمبي: إيمانكم بقدراتكم سيحقق الحلم.. وباب ميكالي مفتوح للجميع

وجه محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري رسالة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على بنين.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تغلب على بنين بهدفين دون مقابل في الودية الثانية التي جمعت بين الفريقين تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، وكان اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل السلبي.

وأعرب بركات المشرف على المنتخب الأولمبي عن تفاؤله بالأداء الرجولي للفريق أمام بنين.

وقال بركات في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "يجب أن نواصل الإعداد القوي من خلال استثمار ما وصلنا له من إيجابيات فى المعسكرين السابقين".

وأضاف "الأداء الرجولي خطوة على طريق الإعداد الجيد والروح والإصرار على تقديم عروض ونتائج طيبة في مرحلة التحديات المقبلة".

وشدد بركات "يجب علينا الاستفادة من أخطائنا وعلاج السلبيات لأن الحلم الأولمبي يحتاج إلى جهد مضاعف وعزيمة لا تهدأ وذلك سيقودكم لتحقيق الحلم".

وكشف "الجهاز الفني بقيادة ميكالي لا يزال فاتحا الباب على مصراعيه لمن يرغب في التواجد ضمن التشكيل الأساسي".

وتابع "عليكم القتال لأن ميكالي لن يختار إلا الأفضل".

واختتم بركات تصريحاته "فرصة هذا الجيل كبيرة فى تحقيق الأحلام وعلينا التعامل مع كل مرحلة على حده حتى يتحقق الحلم الكبير فى الأولمبياد".

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في شهر أكتوبر أمام المتأهل من إي سواتيني وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وتقام بطولة بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في شهر مارس المقبل.