الصفقة الثامنة.. البنك الأهلي يضم رزاق سيسيه
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 16:22
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع رزاق سيسيه مهاجم الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.
رزاق سيسيه
النادي : البنك الأهلي
ووقع المهاجم الإيفواري على عقود انتقاله للبنك الأهلي لمدة 3 مواسم.
لتصبح صفقة رزاق سيسيه هي ثامن صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم كل من محمد أبوجبل ومحمود الجزار وإسلام جابر وأحمد توفيق وحمدي علاء وأدهم حامد وتمديد إعارة أسامة فيصل.
وبدأ سيسيه مسيرته في الملاعب المصرية مع أسوان في يناير 2017 قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف نفس العام.
وانتقل سيسيه من الزمالك إلى الاتحاد على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى القلعة البيضاء في صيف 2021.
وشارك سيسيه في 125 مباراة في الدوري المصري وساهم في 39 هدفا.
ونجح الجناح الإيفواري في تسجيل 24 هدفا وصناعة 15 آخرين.
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