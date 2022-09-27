رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا

حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على الكاميرون بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب سيول.

وسجل هدف كوريا الوحيد في المباراة هيونج مين سون.

هدف سون جاء في الدقيقة الـ 35 من المباراة بعد متابعة بعد تسديدة تصدى لها أندري أونانا حارس الكاميرون ليتابع سون الكرة برأسية في الشباك.

مباراة هي الودية الثانية لكلا الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وكان منتخب الكاميرون قد تعرض لهزيمة أخرى أمام أوزبكستان بهدفين دون مقابل.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع كوستاريكا بهدفين لكل فريق.

ويستعد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة بجانب كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

بينما يلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بجانب غانا وأوروجواي والبرتغال.

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