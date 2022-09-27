رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 15:36
كتب : FilGoal
حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على الكاميرون بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب سيول.
وسجل هدف كوريا الوحيد في المباراة هيونج مين سون.
هدف سون جاء في الدقيقة الـ 35 من المباراة بعد متابعة بعد تسديدة تصدى لها أندري أونانا حارس الكاميرون ليتابع سون الكرة برأسية في الشباك.
مباراة هي الودية الثانية لكلا الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.
وكان منتخب الكاميرون قد تعرض لهزيمة أخرى أمام أوزبكستان بهدفين دون مقابل.
وتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع كوستاريكا بهدفين لكل فريق.
ويستعد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام في قطر.
ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة بجانب كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.
بينما يلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بجانب غانا وأوروجواي والبرتغال.
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[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇨🇲카메룬— theKFA (@theKFA) September 27, 2022
전반 35분! 캡틴 손흥민의 머리에서 첫 골이 나옵니다!
김진수의 강력한 슛 그리고 세컨볼을 헤더로 마무리합니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #더뜨겁게theReds pic.twitter.com/kPFiUL1ie9