ماركا: ريال مدريد يحدد هدفه الأول في الموسم القادم

حدد ريال مدريد الإسباني هدفه الأول من الصفقات في الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وضع جود بيلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا على رأس المطلوبين في الصيف المقبل.

وأضافت أن بيليجنهام يفضل الانتقال إلى ريال مدريد بدلا من الرحيل نحو الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك في ظل رغبة ليفربول القوية في ضم اللاعب الشاب، وكذلك مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد بيليجنهام مع دورتموند في عام 2025 إلا أن النادي الألماني يرغب في تجديد عقد نجمه الإنجليزي الشاب.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما انضم لصفوف دورتموند قادما من بريمنجهام سيتي الإنجليزي في 2020.

ومن المتوقع أن يتخطى سعر بيع بيلينجهام أكثر من 100 مليون يورو، وفقا لطلبات ناديه الألماني.

ومع دورتموند لعب بيليجنهام 100 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.