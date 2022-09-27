ماركا: ريال مدريد يحدد هدفه الأول في الموسم القادم

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

حدد ريال مدريد الإسباني هدفه الأول من الصفقات في الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وضع جود بيلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا على رأس المطلوبين في الصيف المقبل.

وأضافت أن بيليجنهام يفضل الانتقال إلى ريال مدريد بدلا من الرحيل نحو الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: أومتيتي يفسخ عقده مع ليتشي ويعود لبرشلونة لوك شاو: انتقادات ماجواير لم أر مثلها في حياتي.. يشعر أن العالم كله ضده أزمة جديدة تضرب مركز الظهير الأيمن.. برشلونة يكشف تطورات حالة بيليرين

يأتي ذلك في ظل رغبة ليفربول القوية في ضم اللاعب الشاب، وكذلك مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد بيليجنهام مع دورتموند في عام 2025 إلا أن النادي الألماني يرغب في تجديد عقد نجمه الإنجليزي الشاب.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما انضم لصفوف دورتموند قادما من بريمنجهام سيتي الإنجليزي في 2020.

ومن المتوقع أن يتخطى سعر بيع بيلينجهام أكثر من 100 مليون يورو، وفقا لطلبات ناديه الألماني.

ومع دورتموند لعب بيليجنهام 100 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ريال مدريد بيلينجهام دورتموند
نرشح لكم
مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت بعد الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق.. تيتي: برشلونة طلب منا توخي الحذر مع رافينبيا أزمة جديدة تضرب مركز الظهير الأيمن.. برشلونة يكشف تطورات حالة بيليرين استبعاد ثنائي الهجوم من قائمة البرتغال أمام إسبانيا تقرير إيطالي: يوفنتوس ينتظر فرصة لضم دي خيا رئيس الهلال: نعم فاوضنا رونالدو.. وشيء واحد أوقف الصفقة إنريكي يستبعد جارسيا وأزبيليكويتا من قائمة إسبانيا ضد البرتغال موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد
أخر الأخبار
كرة سلة - سبورتنج يكتسح أساطير النيل في بطولة إفريقيا للسيدات 2 دقيقة | كرة سلة
تقرير: قنبلة منتظرة في إسبانيا.. بيكيه قد ينتقل إلى أتليتكو 10 دقيقة | ميركاتو
الداخلية يضم ألان كيامبادي من الجونة 13 دقيقة | ميركاتو
رسالة بركات للاعبي المنتخب الأولمبي: إيمانكم بقدراتكم سيحقق الحلم.. وباب ميكالي مفتوح للجميع 15 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الثامنة.. البنك الأهلي يضم رزاق سيسيه 24 دقيقة | الكرة المصرية
عودة كانتي وميندي لتدريبات تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفقا لرغبته.. الاتحاد يعلن رحيل إمام محمدين من قطاع الناشئين 32 دقيقة | الكرة المصرية
رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت