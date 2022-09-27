موندو ديبورتيفو: أومتيتي يفسخ عقده مع ليتشي ويعود لبرشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن قيام صامويل أومتيتي بفسخ تعاقده مع نادي ليتشي الإيطالي.

وكان أومتيتي انتقل من برشلونة إلى ليتشي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفقا للصحيفة فإن اللاعب الفرنسي قد فسخ تعاقده مع الفريق الإيطالي بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

ونشرت موندو ديبورتيفو مقطع فيديوة للاعب وهو يحمل حقائبه في المطار وقال إنه قد وصل إلى برشلونة من أجل الانضمام للفريق بعد فسخ تعاقده مع النادي الإيطالي.

🚨#ULTIMAHORA🚨 💥Samuel Umtiti llega al aeropuerto de Barcelona para reincorporarse al club tras cancelar su cesión con el Lecce por las múltiples lesiones. pic.twitter.com/PpksKsjqne — Mundo Deportivo (@MundoDespectivo) September 27, 2022

ولم يشارك صاحب الـ 28 عاما في أي مباراة مع ليتشي منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجلس أومتيتي على مقاعد البدلاء في 5 مباريات بالدوري الإيطالي بدون المشاركة في أي دقيقة.

وفي حال العودة من المتوقع ألا يشارك أومتيتي مع برشلونة في ظل عدم رغبة تشافي هيرنانديز في الحصول على خماته ومحاولة النادي للتخلص منه طوال العامين الماضيين.