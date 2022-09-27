موندو ديبورتيفو: أومتيتي يفسخ عقده مع ليتشي ويعود لبرشلونة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن قيام صامويل أومتيتي بفسخ تعاقده مع نادي ليتشي الإيطالي.

وكان أومتيتي انتقل من برشلونة إلى ليتشي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفقا للصحيفة فإن اللاعب الفرنسي قد فسخ تعاقده مع الفريق الإيطالي بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

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ونشرت موندو ديبورتيفو مقطع فيديوة للاعب وهو يحمل حقائبه في المطار وقال إنه قد وصل إلى برشلونة من أجل الانضمام للفريق بعد فسخ تعاقده مع النادي الإيطالي.

ولم يشارك صاحب الـ 28 عاما في أي مباراة مع ليتشي منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجلس أومتيتي على مقاعد البدلاء في 5 مباريات بالدوري الإيطالي بدون المشاركة في أي دقيقة.

وفي حال العودة من المتوقع ألا يشارك أومتيتي مع برشلونة في ظل عدم رغبة تشافي هيرنانديز في الحصول على خماته ومحاولة النادي للتخلص منه طوال العامين الماضيين.

صامويل أومتيتي ليتشي برشلونة
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