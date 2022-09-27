مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

أعلن نادي نانت الفرنسي اختيار مصطفى محمد مهاجم الفريق رجل شهر سبتمبر في الفريق.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويطلق على جائزة أفضل لاعب في الشهر في نادي نانت لقب "كناري" نسبة إلى لقب النادي الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد خمس مباريات مع نانت هذا الموسم في مسابقتي الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.

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وسجل مصطفى محمد هدفا واحدا هذا الشهر وكان ذلك أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.

ويقدم مصطفى مستوى مميز مع نانت منذ انطلاق الموسم الحالي.

ونجح المحترف المصري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة اثنين آخرين في 11 لقاء شارك بهم حتى الآن.

وكان مصطفى قد شارك مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام النيجر وسجل هدفا.

وتغلب منتخب مصر وقتها على النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل في أولى تجارب روي فيتوريا الودية.

وغادر مهاجم نانت معسكر منتخب مصر يوم الأحد وبالتالي غيابه عن ودية ليبيريا المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

وتلتقي مصر بـ ليبيريا في استاد الإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل في ثاني التجارب الودية بالتوقف الدولي.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت منتخب مصر
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