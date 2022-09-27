مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي اختيار مصطفى محمد مهاجم الفريق رجل شهر سبتمبر في الفريق.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويطلق على جائزة أفضل لاعب في الشهر في نادي نانت لقب "كناري" نسبة إلى لقب النادي الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد خمس مباريات مع نانت هذا الموسم في مسابقتي الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.

وسجل مصطفى محمد هدفا واحدا هذا الشهر وكان ذلك أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.

ويقدم مصطفى مستوى مميز مع نانت منذ انطلاق الموسم الحالي.

ونجح المحترف المصري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة اثنين آخرين في 11 لقاء شارك بهم حتى الآن.

🇪🇬🏹 @mmostafa_11 est votre Canari du mois de septembre by @ILIANE_INFO. Félicitations Mostafa. pic.twitter.com/AXNvPCp12N — FC Nantes (@FCNantes) September 27, 2022

وكان مصطفى قد شارك مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام النيجر وسجل هدفا.

وتغلب منتخب مصر وقتها على النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل في أولى تجارب روي فيتوريا الودية.

وغادر مهاجم نانت معسكر منتخب مصر يوم الأحد وبالتالي غيابه عن ودية ليبيريا المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

وتلتقي مصر بـ ليبيريا في استاد الإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل في ثاني التجارب الودية بالتوقف الدولي.