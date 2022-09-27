بعد الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق.. تيتي: برشلونة طلب منا توخي الحذر مع رافينبيا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - رافينيا

شدد تيتي مدرب البرازيل على أن الطاقم الطبي لبرشلونة قد طلب من المعد البدني للبرازيل بأن يتوخوا الحذر مع رافينيا.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراة ودية أمام تونس اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباريات كأس العالم 2022.

وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عندما كنا في الطريق للتدريبات اتصل الطاقم الطبي لبرشلونة تحدثوا مع معدنا البدني وطلبوا أن نكون حذرين مع رافينيا".

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وتابع "لقد فقدوا أراوخو ولهذا هم قلقين وسألونا عن رافينيا وإن كان يتدرب بشكل جيد أو يشعر بأي شيء وأخبرناهم عن كل شيء فعله اللاعب".

وأضاف "سنرسل تقريرا لبرشلونة قبل عودة اللاعب عن كل شئ قد فعله معنا".

وكان منتخب البرازيل قد خاض مباراة ودية سابقة أمام غانا وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون مقابل.

وصنع رافينيا الهدف الأول للبرازيل في المباراة والذي سجله ماركينيوس.

وكان بعض لاعبي برشلونة قد تعرضوا للإصابات خلال المعسكر الدولي الحالي وهم جول كوندي ورونالد أراوخو الذي سيجري عملية جراحية وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي، كما شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاجات.

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