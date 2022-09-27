أزمة جديدة تضرب مركز الظهير الأيمن.. برشلونة يكشف تطورات حالة بيليرين

انتكاسة جديدة لمركز الظهير الأيمن في برشلونة، بعد ملاحظة شعور هيكتور بيليرين بعدم الراحة في قدمه خلال التدريبات.

هيكتور بيليرين النادي : برشلونة برشلونة

وكشف نادي برشلونة في بيانه عن شعور بيليرين بعدم الراحة في قدمه اليسرى خلال تدريبات اليوم الثلاثاء.

ويجري برشلونة مزيد من الفحوصات على الظهير الأيمن بيليرين غدا الأربعاء للكشف عن تطورات حالته.

ويعتبر بيليرين رابع مصابين برشلونة في مركز الظهير الأيمن في الفترة الحالية.

وتستمر معانا برشلونة بعد تأكد إصابة كل من رونالد أراوخو وجول كوندي وسيرجي روبيرتو.

ويخضع أراوخو إلى عملية جراحية من أجل التعافي من إصابته وتصل مدة غيابه إلى ما يقرب من شهرين.

في كل الأحوال، لن يعود أراوخو للظهور بقميص برشلونة حتى مباراة إسبانيول بنهاية العام الجاري.

ويغيب أراوخو عن 12 مباراة لـ برشلونة، هي: مايوركا، وإنتر ميلان (الذهاب)، وسيلتا فيجو، وإنتر ميلان (الإياب)، وريال مدريد، وفياريال، وأتليتك بلباو، وبايرن ميونيخ، وفالنسيا، وفيكتوريا بلزن، وألميريا، وأوساسونا.

أراوخو (23 عامًا) خاض 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم ويعد ركيزة أساسية في خط دفاع المدرب تشافي.

أما كوندي فتعرض لإصابة في الفخذ الأيسر ومن المتوقع أن تصل مدة غيابه بين 4 إلى 6 أسابيع.

وسبق وأن أصيب كوندي بالإصابة ذاتها عندما كان لاعبا في إشبيلية وغاب حينها لمدة شهر.

وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة في 5 مباريات وصنع 3 أهداف بجميع المسابقات.

أما بيليرين فشارك مع برشلونة في مباراتين فقط بواقع 121 دقيقة في الدوري الإسباني.

وكان بيليرين قد انضم إلى برشلونة قبل انطلاق الموسم الحالي قادما من أرسنال في صفقة انتقال حر.

وفسخ اللاعب الإسباني صاحب الـ27 عاما تعاقده مع أرسنال ليعود إلى صفوف ناديه والشرط الجزائي في تعاقده بلغ 50 مليون يورو.

ويعد بيليرين من ناشئي برشلونة لكنه لم يلعب أبدا للفريق الأول وانتقل إلى أرسنال حينما بلغ من العمر 16 عاما.

ومنذ انتقاله لأرسنال في 2011 أعير إلى واتفورد في 2013 وعاد لتمثيل الفريق الأول بداية من 2014.

وخاض بيليرين مع أرسنال 239 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 29 آخرين.

ورحل بيليرين عن أرسال في عام 2021 وأعير إلى ريال بيتيس الإسباني.