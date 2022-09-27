بي بي سي: نيوكاسل يرصد 50 مليون إسترليني لضم مهاجم شاختار

يستعد نادي نيوكاسل يونايتد للتقدم بعرض رسمي إلى شاختار دونستيك الأوكراني لشراء مهاجمه ميخايلو مودريك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن نيوكاسل سيتقدم بعرض يبلغ 50 مليون إسترليني لضم المهاجم الشاب.

يأتي ذلك لرغبة إيدي هاو المدير الفني للفريق في دعم هجومه، في ظل الإصابات المتكررة لـ كالوم ويلسون.

وذلك بعد أن تعاقد نيوكاسل مع المهاجم ألكساندر إيزاك والذي تعرض أيضا للإصابة.

وظهر مودريك البالغ من العمر 21 عاما بمستوى مميز مع فريقه في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وصنع مثلمها.

كذلك أصبح المهاجم الأول لمنتخب أوكرانيا في آخر 7 مباريات.

على جانب آخر ربطت بعض التقارير الصحفية اسم مودريك بأندية أرسنال وإيفرتون للانضمام إلى أحدهما في الشتاء المقبل.