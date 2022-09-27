استبعاد ثنائي الهجوم من قائمة البرتغال أمام إسبانيا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 13:46

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

استقر فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على استبعاد ثنائي الهجوم بيدرو نيتو وجونزالو راموس.

ويلعب منتخب البرتغال أمام إسبانيا في التاسعة إلا ربع مساء في ختام دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويكفي منتخب البرتغال التعادل من أجل التأهل للمرحلة الختامية والمقرر إقامتها في هولندا من 14 إلى 19 يونيو.

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وكشف موقع أجوجو البرتغالي أن سانتوس المدير الفني للبرتغال استقر على استبعاد نيتو وجونزالو راموس من القائمة.

ولم يتم استخدام الثنائي للمشاركة في مواجهة التشيك الأخيرة.

ولم يشارك جونزالو راموس في أي مباراة دولية مع البرتغال حتى الآن، بينما آخر مواجهة دولية لنيتو كانت أمام لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت قائمة البرتغال لمواجهة إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو - خوسيه سا - ديوجو كوستا.

المدافع: دالوت - تياجو ديالو - روبين دياس - نونو مينديز - ماريو روي - كانسيلو.

الوسط: بالينيها - برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيس - دانيلو - ويليام - فيتينها - جواو ماريو - روبن نيفيس.

المهاجم: كريستيانو رونالدو - ريكاردو هورتا - رافائيل لياو - ديوجو جوتا - جواو فيليكس.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة في كأس العالم رفقة منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ويفتتح منتخب البرتغال مشواره بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر في كأس العالم 2022.

البرتغال إسبانيا نيتو جونزالو راموس
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