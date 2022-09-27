مدير قطاع الناشئين: العسقلاني كنز من كنوز الإسماعيلي.. وسيحصل على ثقة جاريدو

أشاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي بما قدمه إياد العسقلاني لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي.

إياد العسقلاني النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وشارك العسقلاني في فوز منتخب مصر الأولمبي على بنين بهدفين دون مقابل في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وسجل العسقلاني هدف مصر الأول برأسية.

وقال القماش في تصريحات لموقع الإسماعيلي: "أرى العسقلاني كنزا من كنوز قطاع الناشئين وسيكون لديه مستقبل مشرق وأراهن على نجاحه ف نيل ثقة خوان كارلوس جاريدو والمشاركة مع الفريق الأول وأتوقع تواجده مع منتخب مصر الأول".

وتابع "والد اللاعب يدعمه بشدة ويحصر على زرع الثقة فيه خصوصا مع كونه أصغر لاعب في صفوف المنتخب الأولمبي وهذا يحسب لروجيرو ميكالي".

وأضاف "هذا الهدف بمثابة إعادة لهدفه في مرمى الأهلي العام الماضي بدوري الشباب في اللحظات الأخيرة وهو يجيد ضربات الجزاء".

صاحب الـ 19 عاما شارك مع المنتخب الأولمبي لأول مرة.

ويتبقى لمنتخب مصر الأولمبي ودية أخرى أمام الكونغو خلال فترة التوقف الدولي الحالية.