مرتضى: فيريرا واللاعبين سيرحلون عن النادي إذا لم يتلقوا أجورهم بنهاية الشهر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق واللاعبين في نهاية الشهر في حال عدم حصولهم على رواتبهم.

وقال منصور في مقطع فيديو عبر قناة الزمالك: "إذا انتهى الشهر ولم يحصل فيريرا على راتبه سيرحل هو واللاعبين والمدربين المصريين واللاعبين الجدد الذين يريدون الحصول على مقدمات العقود بسبب الحجز على أرصدة النادي".

وأعلن مرتضى منصور ظهوره على قناة الزمالك في مساء يوم الجمعة المقبل للحديث عن جميع القضايا التي تخص النادي.

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وكشف مرتضى منصور في وقت سابق عن الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وتأهل الزمالك إلى الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إليكت التشادي ذهابا وإيابا.

وأتم الزمالك تعاقده رسميا حتى الآن مع 5 لاعبين وهم عمر جابر ونبيل عماد"دونجا" ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي وزكريا الوردي.

مرتضى منصور الزمالك جيسوالدو فيريرا
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