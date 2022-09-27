تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة دياز

بدأ ريال مدريد الإسباني التفكير في استعادة براهيم دياز لاعب الفريق المعار إلى ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني أن ريال مدريد يسعى لاستعادة دياز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو أسينسيو في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن ينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله مجانا عن صفوف بطل أوروبا.

أما دياز فرحل عن ريال مدريد قبل موسمين إلى ميلان، ويحق للنادي الإيطالي شرائه بشكل نهائي في الصيف المقبل مقابل 22 مليون يورو.

إلا أن ريال مدريد أمامه فرصة أيضا للاحتفاظ باللاعب مقابل دفع 30 مليون يورو لإعادة شرائه.

وخلال موسمين لعب دياز البالغ من العمر 23 عاما مع ميلان 86 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وقبل رحيله عن ريال مدريد لعب دياز مع الملكي 15 مباراة كلها كبديل وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانضم دياز لصفوف ريال مدريد في عام 2019 قادما من فريق الشباب لمانشستر سيتي الإنجليزي.