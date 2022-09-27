تقرير إيطالي: يوفنتوس ينتظر فرصة لضم دي خيا

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في إمكانية التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يوناتيد الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يراقب وضع دي خيا مع مانشستر يونايتد، خاصة أن تعاقد الحارس مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأمل يوفنتوس ألا يجدد دي خيا تعاقده مع مانشستر يونايتد من أجل محاولة إقناعه بالانتقال إلى النادي الإيطالي.

وفي حالة تمت الصفقة بهذا الشكل لن يكلف دي خيا خزينة يوفنتوس أي أموال سوى راتبه الشخصي.

ولا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية تمديد تعاقد دي خيا لمدة موسم واحد.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع حارس مرمى في الموسم المقبل، ومن ضمن المرشحين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ويمتلك يوفنتوس في الوقت الحالي الحارس البولندي فوتشيك تشيزني وينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

والحارس الأساسي ماتيا بيرين الذي يحرس عرين يوفنتوس خلال الموسم الجاري.