تقرير إيطالي: يوفنتوس ينتظر فرصة لضم دي خيا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - مانشستر يونايتد

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في إمكانية التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يوناتيد الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يراقب وضع دي خيا مع مانشستر يونايتد، خاصة أن تعاقد الحارس مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأمل يوفنتوس ألا يجدد دي خيا تعاقده مع مانشستر يونايتد من أجل محاولة إقناعه بالانتقال إلى النادي الإيطالي.

أخبار متعلقة
تقرير: شكوك حول مشاركة ميسي أمام جامايكا رئيس الهلال: نعم فاوضنا رونالدو.. وشيء واحد أوقف الصفقة إنريكي يستبعد جارسيا وأزبيليكويتا من قائمة إسبانيا ضد البرتغال

وفي حالة تمت الصفقة بهذا الشكل لن يكلف دي خيا خزينة يوفنتوس أي أموال سوى راتبه الشخصي.

ولا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية تمديد تعاقد دي خيا لمدة موسم واحد.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع حارس مرمى في الموسم المقبل، ومن ضمن المرشحين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ويمتلك يوفنتوس في الوقت الحالي الحارس البولندي فوتشيك تشيزني وينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

والحارس الأساسي ماتيا بيرين الذي يحرس عرين يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

دي خيا يوفنتوس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مصدر مقرب من شبانة لـ في الجول: اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك.. وموقفه من الإعارة مصدر من طلائع الجيش لـ في الجول: شرطان للموافقة على رحيل عمرو السيسي بيلد: نابي كيتا على رادار دورتموند تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك الصفقات الكبيرة تتهاطل على الإمارات.. ألان يرحل عن إيفرتون صوب الوحدة محمود عبد العزيز إلى الاتحاد السكندري خبر في الجول - المصري يفاوض إنبي لضم مصطفى شلبي سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وليفربول
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: يوفنتوس ينتظر فرصة لضم دي خيا 11 دقيقة | ميركاتو
تقرير: شكوك حول مشاركة ميسي أمام جامايكا 26 دقيقة | قطر 2022
رئيس الهلال: نعم فاوضنا رونالدو.. وشيء واحد أوقف الصفقة 49 دقيقة | الوطن العربي
إنريكي يستبعد جارسيا وأزبيليكويتا من قائمة إسبانيا ضد البرتغال 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من شبانة لـ في الجول: اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك.. وموقفه من الإعارة ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت