تقرير: شكوك حول مشاركة ميسي أمام جامايكا

باتت مشاركة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مع فريقه أمام جامايكا وديا فجر الأربعاء، محل شك.

وكشف موقع Tyc سبورت الأرجنتيني عن تعرض ميسي لنزلة برد أجبرته على خفض الأحمال في آخر جلسة تدريبية.

وسينتظر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين حتى اللحظة الأخيرة لحسم مصير مشاركة ميسي.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني يجهز جوليان ألفاريز للمشاركة بشكل أساسي بدلا من ميسي حال غيابه.

ويدرس ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إجراء عدد من التغييرات أمام جامايكا عن مواجهة هندوراس الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشارك كل من إيمليانو مارتينيز وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي بدلا من جيرونيمو رولي وخيرمان بيتزيلا وليساندرو مارتينيز.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراة ودية أخيرة قبل كأس العالم يوم 16 نوفمبر ضد الإمارات في أبو ظبي.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح المنتخب الأرجنتيني مشواره في كأس العالم يوم 22 نوفمبر بمواجهة السعودية.