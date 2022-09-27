رئيس الهلال: نعم فاوضنا رونالدو.. وشيء واحد أوقف الصفقة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

كشف فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي عن وجود مفاوضات بين النادي وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

الهلال

وقال بن نافل في حوار مع موقع الثمانية السعودي: "نعم فاوضنا كريستيانو رونالدو ولكن كان هناك مشكلة وهي إننا نسير في اتجاه أن قرار مركز التحكيم لن يكون منعنا من التعاقدات وكنا متفائلين بذلك ولكن نحترم القرار ولم نكمل المفاوضات".

وتابع "بالطبع كان هناك فرصة لإتمام الصفقة لأن الهلال قادر على التعاقد مع أفضل لاعبي العالم".

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وأضاف "لو كان القرار قد صدر بالسماح بالتسجيل كنا إما سننتقل للمرحلة الأخيرة من المفاوضات أو نحترم القرار ونتوقف".

ورفض بن نافل الكشف عن المبلغ الذي عرضه الهلال على رونالدو من أجل الانضمام للنادي.

العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت بعض الصحف عن عدم تلقي رونالدو أي عروض رسمية سوى من فريق سعودي والذي اتضح أنه كان الهلال بعد تصريحات رئيس النادي.

صاحب الـ 36 عاما شارك مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم في 8 مباريات وسجل خلالهم هدف واحد.

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