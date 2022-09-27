إنريكي يستبعد جارسيا وأزبيليكويتا من قائمة إسبانيا ضد البرتغال

استبعد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الثنائي إريك جارسيا وسيزار أزبيليكويتا من قائمة الفريق أمام البرتغال.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على البرتغال في ختام مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ولا بديل عن الفوز للمنتخب الإسباني من أجل التأهل إلى نهائيات البطولة والمقرر إقامتها في هولندا خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو.

وكشف تقرير صحيفة ماركا أن إنريجي كرر ما فعله عندما واجه سويسرا في سرقسطة خلال منافسات البطولة.

وقرر إنريكي الاستغناء عن اثنين من الجانب الدفاعي وهم ظهير أيمن ومدافع.

وتوقع تقرير صحيفة ماركا أن يشارك الثنائي دييجو يورينتي وباو توريس جنبا إلى جنب أمام البرتغال.

وأشرك إنريكي بالفعل الثنائي أمام البرتغال في يونيو الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكشف التقرير عن تحصل خمسة لاعبين من منتخب إسبانيا على بطاقة صفراء، ولكن لا توجد خطورة من الأمر إذ سيتم رفع البطاقات الصفراء عقب نهاية دور المجموعات.

ويخشى منتخب إسبانيا من تعرض أحد لاعبيه للطرد والحصول على بطاقة حمراء بسبب اعتداء أو عمل يدرج أنه غير رياضي لأن ذلك سيؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة كأس العالم.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة من كأس العالم المقرر انطلاقه يوم 21 نوفمبر في قطر.

ويتواجد المنتخب الإسباني رفقة كل من ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته بمواجهة كوستاريكا مساء يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.