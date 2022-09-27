مصدر مقرب من شبانة لـ في الجول: اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك.. وموقفه من الإعارة

يرغب محمود شبانة مدافع الزمالك في الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "شبانة فور عودته للزمالك وهو يرغب في الاستمرار مع الفريق الأبيض".

وأضاف "المدافع عقد جلسة مع مسؤولي الفريق الأبيض وأبلغوه أنه خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل وإذا كان سيدخل حسابات المدرب فيسكون عن طريق المداورة وعليه أن يثبت نفسه".

وواصل "الاتحاد السكندري يرغب في ضم محمود شبانة مرة أخرى على سبيل الإعارة".

وأكمل "لا تزال المفاوضات مستمرة بين الزمالك والاتحاد السكندري بشأن الأمور المالية".

وأتم تصريحاته "وفي حالة عدم خروج شبانة للإعارة سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي ويحاول إثبات قدراته للمشاركة مع الفريق".

وانضم شبانة لصفوف الزمالك بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة ولكن بسبب أزمة منع الأبيض من القيد خرج للإعارة من الإسماعيلي ثم قضى النصف الثاني من الموسم معارا مع الاتحاد السكندري.