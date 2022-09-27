كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني

تلقى يوسفاني هيرنانديز محترف الزمالك في كرة الطائرة عرضا مغريا من الدوري الصيني لمدة ثلاثة أشهر.

ويتجه الزمالك للموافقة على العرض المقدم من أحد أندية الصين بسبب الاستفادة المالية.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تلقى يوسفاني عرضا من الدوري الصيني بمقابل مادي جيد".

وأوضح "اللاعب متعاقد مع الزمالك، وبالتالي سيعود بعد انتهاء فترة احترافه القصيرة في الصين".

وتابع "الأرجح هو الموافقة على خروج اللاعب للإعارة، والزمالك يرى أن تلك الفترة لا تشهد الكثير من الارتباطات لذلك لن تحدث مشكلة".

وشدد المصدر "رغبة يوسفاني هي الموافقة على العرض خاصة أن تلك الفترة تشهد عددا من المباريات في الأدوار التمهيدية".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "يوسفاني سيخرج لمدة ثلاثة أشهر فقط ويعود في يناير".

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع يوسفاني لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وانضم يوسفاني إلى الزمالك قبل منافسات نصف نهائي الدوري في الموسم المنقضي.

وساهم اللاعب الكوبي في تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس ليجمع الأبيض بين البطولتين لأول مرة منذ عام 1989.