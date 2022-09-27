كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب دوري الكرة الطائرة

تلقى يوسفاني هيرنانديز محترف الزمالك في كرة الطائرة عرضا مغريا من الدوري الصيني لمدة ثلاثة أشهر.

ويتجه الزمالك للموافقة على العرض المقدم من أحد أندية الصين بسبب الاستفادة المالية.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تلقى يوسفاني عرضا من الدوري الصيني بمقابل مادي جيد".

أخبار متعلقة
الزمالك ينعى وفاة لاعبه السابق محمد رفاعي مصيلحي: رفضت عرضا خرافيا من الزمالك لضم مروان عطية.. ولم أحسم قرار البقاء في رئاسة الاتحاد لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات

وأوضح "اللاعب متعاقد مع الزمالك، وبالتالي سيعود بعد انتهاء فترة احترافه القصيرة في الصين".

وتابع "الأرجح هو الموافقة على خروج اللاعب للإعارة، والزمالك يرى أن تلك الفترة لا تشهد الكثير من الارتباطات لذلك لن تحدث مشكلة".

وشدد المصدر "رغبة يوسفاني هي الموافقة على العرض خاصة أن تلك الفترة تشهد عددا من المباريات في الأدوار التمهيدية".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "يوسفاني سيخرج لمدة ثلاثة أشهر فقط ويعود في يناير".

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع يوسفاني لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وانضم يوسفاني إلى الزمالك قبل منافسات نصف نهائي الدوري في الموسم المنقضي.

وساهم اللاعب الكوبي في تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس ليجمع الأبيض بين البطولتين لأول مرة منذ عام 1989.

كرة طائرة الزمالك يوسفاني هيرنانديز
نرشح لكم
موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي وتراجع ميار شريف كرة سلة - فوز مثير لسيدات سبورتنج في افتتاح بطولة إفريقيا سلة - مشاجرة شوارع بين لاعبتي مالي بعد الهزيمة أمام صربيا في كأس العالم للسيدات كرة سلة - سيدات سموحة إلى نصف النهائي البطولة العربية بعد تخطي الأرثوذكسي اسكواش - هانيا الحمامي تتقدم للمركز الثاني في التصنيف.. وثلاثي يضمن مكانه بالسلسلة الختامية سلة - الماجري يرد على التصريحات المنسوبة له بالإساءة لمنتخب مصر "وبدلة أنس دليل"
أخر الأخبار
رئيس الهلال: نعم فاوضنا رونالدو.. وشيء واحد أوقف الصفقة 11 دقيقة | الوطن العربي
إنريكي يستبعد جارسيا وأزبيليكويتا من قائمة إسبانيا ضد البرتغال 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من شبانة لـ في الجول: اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك.. وموقفه من الإعارة 50 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني 53 دقيقة | رياضات أخرى
موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا 10 ساعة | رياضات أخرى
ديماركو: قطعت شوطا طويلا وعدت بهدف تاريخي لـ إيطاليا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
إيفونا: أريد العودة لمنتخب الجابون من خلال أسوان.. والمال لا يوجهني 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت