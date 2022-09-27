موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 27 من سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلعب منتخب مصر الأول الودية الثانية تحت قيادة روي فيتوريا أمام ليبيريا.

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دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب البرتغال فريق إسبانيا في قمة المجموعة الثانية ويتأهل الفائز إلى نصف النهائي.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب سويسرا أمام التشيك.

وتقام المباراتان في التاسعة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة يويفا عبر يوتيوب.

كرة يد

يلعب الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية للأندية لرجال كرة اليد.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع بعر قناة التونسية الوطنية 1.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

مباريات ودية

يستضيف منتخب مصر فريق ليبيريا في ثاني المباريات الودية في التوقف الدولي الحالي.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يلعب منتخب تونس أمام البرازيل في الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويلعب منتخب المغرب أمام باراجواي في التاسعة مساء ويذاع عبر المغربية الرياضية.

كما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة الجزائرية السادسة.

ويلعب منتخب السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة السعودية الرياضية SSC.

ويلعب منتخب إيران بقيادة كارلوس كيروش أمام السنغال في الخامسة مساء.