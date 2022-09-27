كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

كرة طائرة - يوندر جارسيا محترف الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الكوبي يوندر جارسيا لتدعيم صفوف فريق الطائرة في الموسم الجديد.

ووصل جارسيا الذي يلعب في مركز الليبرو إلى القاهرة قبل يومين للانضمام لصفوف الأهلي.

وسيمتد تعاقد اللاعب لموسم واحد.

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ابن الـ29 عاما يلعب لمنتخب كوبا منذ 2015.

وفاز جارسيا بفضية دورة الألعاب الامريكية في 2019 مع منتخب كوبا.

ثم الميدالية الذهبية لكأس دول أمريكا في 2022.

وولد جارسيا في 26 فبراير 1993.

ويبلغ طوله 183 سم ووزنه 79 كجم.

وتعاقد الأهلي في وقت سابق مع الإيطالي لويجي راندازو لتدعيم فريق الطائرة لموسم واحد.

بجانب تعاقده مع أحمد عزب في مركز 4.

الأهلي كرة طائرة
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