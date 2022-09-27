ديماركو: قطعت شوطا طويلا وعدت بهدف تاريخي لـ إيطاليا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا أمام المجر

أبدى فيديريكو ديماركو لاعب منتخب إيطاليا سعادته المطلقة بعد كتابة التاريخ وتسجيل الهدف الـ 1500 للـ الآزوري.

وسجل ديماركو هدفه الأول بقميص المنتخب في فوز إيطاليا بثنائية دون رد أمام المجر في ملعب بوشكاش في الجولة الأخيرة من دور المجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديماركو لشبكة راي سبورت: "أنا سعيد بهدفي الأول مع إيطاليا، لكن الشيء المهم هو الفوز".

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وأتم "قطعت شوطًا طويلاً، حاولت دائمًا العمل بجد في مسيرتي وأنا سعيد بتسجيل الهدف رقم 1500".

هدف ديماركو هو الهدف رقم 1500 لمنتخب إيطاليا عبر تاريخه.

وخاض المدافع الإيطالي صاحب الـ24 عاما 6 مباريات رفقة إيطاليا منذ تسجيل ظهوره الأول في يونيو الماضي.

وتأهلت إيطاليا إلى نصف نهائي المسابقة مع كرواتيا وهولندا في انتظار المتأهل الأخير بين البرتغال وإسبانيا.

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