إيفونا: أريد العودة لمنتخب الجابون من خلال أسوان.. والمال لا يوجهني

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

أسوان - ماليك إيفونا

شدد ماليك إيفونا مهاجم أسوان أن الفريق الأزرق هو سبيله للعودة للانضمام إلى منتخب الجابون.

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

وقال إيفونا عبر قناة أون تايم سبورتس: "المال شيء مهم في كرة القدم ولكن اليوم المال ليس هو الذي يوجهني وهدفي هو وضع قدمي في الملعب والعودة للمارسة كرة القدم مرة أخرى".

وأضاف "أريد العودة لتمثيل منتخب الجابون مرة أخرى والأمر غير متعلق بالمال ومشروع أسوان دفعني للانضمام للفريق".

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وأكمل "أعتقد أنني أستطيع العودة للظهور بشكل جيد من خلال أسوان".

وواصل "كنت سعيد باللعب أمام الأهلي ولكن الوقت الحالي لا نستطيع من خلاله الحكم على مستوى أي فريق".

وأتم تصريحاته "الدوري المصري تطور كثيرا من وقت أن كنت لاعبا في الأهلي ولاحظت ذلك خلال المباراة الودية أمام الفريق الأحمر".

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