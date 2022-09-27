دوناروما: إيطاليا احتاجت الفوز لاستعادة الحماس

شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا على أن الفريق احتاج لهذا الفوز في الفترة المقبلة.

وحسم المنتخب الإيطالي تأهله للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر في ملعب بوشكاش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال دوناروما عقب المباراة لـ راي سبورت: "احتاجنا لذلك الفوز، كان من المهم إعادة التشغيل من أجل إيطاليا ولمن آمن بنا".

وعن انتقادات ردود أفعال قدميه عند التصدي، أوضح "أعتقد أنها الطبيعة الأم أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أنني أعمل في التدريب أيضًا. سأستمر على هذا المنوال".

وأضاف "طريقتي لا تتغير، أحيانًا يكون من الصعب جدًا علينا كحراس المرمى التعافي من الأخطاء، لكن يجب أن نبقى مركزين ونعمل بجد ونفهم الخطأ الذي حدث، ونحاول عدم تكرار ذلك".

وعن تعامله مع الضغط، أردف "عندما يكون هناك الكثير على المحك، أحاول الاسترخاء في غرفة تبديل الملابس وأمزح لتخفيف الضغط. ثم عندما أخطو إلى أرض الملعب، فإن ذهني يصبح مشغولا تمامًا بالمباراة".

وأتم "لسوء الحظ لا يزال من الممكن حدوث أخطاء، لقد عملت على ذلك وأعلم أنني ما زلت بحاجة للعمل على أشياء مثل متى ألعب الكرة ومتى يجب إبعادها".

وسجل هدفي إيطاليا جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو ليصعد المنتخب الإيطالي لنصف النهائي مع كرواتيا وهولندا في انتظار المتأهل الأخير بين البرتغال وإسبانيا.