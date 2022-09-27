دوناروما: إيطاليا احتاجت الفوز لاستعادة الحماس

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب إيطاليا يحتلفون بالفوز على المجر

شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا على أن الفريق احتاج لهذا الفوز في الفترة المقبلة.

وحسم المنتخب الإيطالي تأهله للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر في ملعب بوشكاش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال دوناروما عقب المباراة لـ راي سبورت: "احتاجنا لذلك الفوز، كان من المهم إعادة التشغيل من أجل إيطاليا ولمن آمن بنا".

أخبار متعلقة
ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر انتهت في دوري الأمم - إيطاليا (1) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (1) المجر دوري الأمم الأوروبية - هبوط إنجلترا وخروج ألمانيا.. المعركة الأخيرة بين إيطاليا والمجر عقب انتصارهما تشكيل إيطاليا - الشاب جنونتو أساسي أمام المجر في مواجهة حاسمة

وعن انتقادات ردود أفعال قدميه عند التصدي، أوضح "أعتقد أنها الطبيعة الأم أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أنني أعمل في التدريب أيضًا. سأستمر على هذا المنوال".

وأضاف "طريقتي لا تتغير، أحيانًا يكون من الصعب جدًا علينا كحراس المرمى التعافي من الأخطاء، لكن يجب أن نبقى مركزين ونعمل بجد ونفهم الخطأ الذي حدث، ونحاول عدم تكرار ذلك".

وعن تعامله مع الضغط، أردف "عندما يكون هناك الكثير على المحك، أحاول الاسترخاء في غرفة تبديل الملابس وأمزح لتخفيف الضغط. ثم عندما أخطو إلى أرض الملعب، فإن ذهني يصبح مشغولا تمامًا بالمباراة".

وأتم "لسوء الحظ لا يزال من الممكن حدوث أخطاء، لقد عملت على ذلك وأعلم أنني ما زلت بحاجة للعمل على أشياء مثل متى ألعب الكرة ومتى يجب إبعادها".

وسجل هدفي إيطاليا جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو ليصعد المنتخب الإيطالي لنصف النهائي مع كرواتيا وهولندا في انتظار المتأهل الأخير بين البرتغال وإسبانيا.

إيطاليا المجر دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
ديماركو: قطعت شوطا طويلا وعدت بهدف تاريخي لـ إيطاليا كين بعد التعادل أمام ألمانيا: فخور بما قدمناه.. سنكون في وضع جيد قبل كأس العالم ساوثجيت: تعلمنا كثيرا من هذا الأسبوع.. ولعبنا بروح كبيرة القبض على 4 مشجعين ألمان بعد الهجوم على جمهور إنجلترا جالتييه: هذا سر انطلاقة سان جيرمان القوية هذا الموسم ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر ليلة ويمبلي المجنونة.. ألمانيا تحرم إنجلترا من الفوز الأول في مباراة الأهداف الستة مؤتمر لويس إنريكي: خط الدفاع أفضل ما لدينا.. ومباراة البرتغال كأنها ربع نهائي المونديال
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا 42 دقيقة | رياضات أخرى
ديماركو: قطعت شوطا طويلا وعدت بهدف تاريخي لـ إيطاليا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفونا: أريد العودة لمنتخب الجابون من خلال أسوان.. والمال لا يوجهني ساعة | الكرة المصرية
دوناروما: إيطاليا احتاجت الفوز لاستعادة الحماس ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم عرابي: إيفونا تنازل عن مقدم تعاقده للانتقال إلى أسوان ساعة | الكرة المصرية
فيوتشر: نجحنا في إقناع لاعبينا بالبقاء رغم العروض الكبيرة.. ويتبقى لنا صفقتين ساعة | الكرة المصرية
كين بعد التعادل أمام ألمانيا: فخور بما قدمناه.. سنكون في وضع جيد قبل كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
صن: الأرجنتين تطالب أندية الدوري الإنجليزي بإراحة لاعبيها قبل المونديال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت