هيثم عرابي: إيفونا تنازل عن مقدم تعاقده للانتقال إلى أسوان

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لـ أسوان عن كواليس انضمام ماليك إيفونا لصفوف النادي الأزرق.

ماليك إيفونا النادي : أسـوان أسـوان

وقال عرابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الصعب التعاقد مع إيفونا في أسوان عندما كان أفضل لاعب في إفريقيا مع الوداد مثلما تعاقدت معه في الأهلي".

وأضاف "التوقيت خدمني وقت التعاقد مع إيفونا في الأهلي وفي أسوان، وإذا لم يوفق إيفونا مع أسوان سأتحمل أنا هذا الأمر".

وأفصح "أقنعت إيفونا باللعب لـ أسوان لأنه يريد استعادة مستواه وهو تنازل عن بعض الماديات من أجل اتخاذ هذه الخطوة".

وأشار "إيفونا تنازل عن مقدم تعاقده في أسوان من أجلي حتى لا يتم اتهامي بالسمسرة، والتعاقد مع إيفونا كأول صفقة في أسوان يجذب اهتمام الجميع".

وشدد "لا يوجد أمر سلبي واحد في تعاقد أسوان مع إيفونا، وإيفونا لاعب كبير للغاية ولا يحتاج لإثبات قدراته".

وأتم تصريحاته "لم أصمم قميص أسوان لكني ساعدت في تسويقه وأحاول جلب الأموال للنادي".