فيوتشر: نجحنا في إقناع لاعبينا بالبقاء رغم العروض الكبيرة.. ويتبقى لنا صفقتين

شدد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر على أن الصفقة الأهم للفريق هو الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق مشيرا إلى أنه يتبقى صفقة أو اثنتين سيتم حسمهما خلال يومين.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 2: "يتبقى لنا صفقة أو اثنتين سيتم حسمهما خلال يومين بحد أقصى في مركزي حراسة المرمى والمهاجم".

وأضاف "سنعقد مؤتمرا صحفيا للاعبين الجدد".

وتابع "أهم صفقة بالنسبة لنا هي عدم بيع أي لاعب من القوام الأساسي رغم وجود عروض عديدة".

وواصل "اللاعبون الذين تواجدوا في فيوتشر الموسم الماضي نجحوا بنسبة 100% وأكثر في الموسم الأول لنا في الدوري وهذا لم يكن بالأمر السهل".

واستطرد "التواجد وسط الكبار ليس سهلا وعملنا كثيرا للوصول لذلك وحققنا نجاحا كبيرا".

وأردف "هناك بعض اللاعبين حصلوا على عروض أكبر بكثير من فيوتشر ولكننا في النهاية نجحنا في إقناعهم بالبقاء".

وأتم "لم يتواجد عدد كبير من لاعبي فيوتشر في المنتخب لأننا لم نحصل على راحة في الفترة الأخيرة مع تلاحم المباريات".

فيوتشر تأهل للدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية وسيواجه كالون السيراليوني.

وسيقام لقاء الذهاب بين يومي 8 و9 أكتوبر، والإياب 15 و16 أكتوبر.

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