كين بعد التعادل أمام ألمانيا: فخور بما قدمناه.. سنكون في وضع جيد قبل كأس العالم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - هاري كين

شدد هاري كين قائد منتخب إنجلترا على سعادته وفخره بأداء الفريق اليوم على الرغم من التعادل مع ألمانيا.

وتعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مجموعات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت بملعب ويمبلي.

وقال كين في تصريحات لـ "القناة الرابعة": "أبلينا بلاء حسنا، ظهرت عقلية الفريق اليوم، لم نحقق الفوز لكني فخور بما فعلناه وهذا يضعنا في مكان جيد قبل كأس العالم".

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وأضاف "لطالما مثلت مباراتنا مع ألمانيا ضغطا كبيرا وقد كانت لدينا ضغوط مضاعفة بسبب النتائج الأخيرة لكن أثبتنا اليوم نقطة ولازال هناك بعض الأمور التي يجب تحسينها".

وتابع "كأس العالم؟ يجب أن نكون مستعدين مع بداية البطولة، المحافل الكبرى تختلف عن الدوري وأي مباراة في إنجلترا، الضغط يكون مرتفعا والتركيز يجب أن يكون عاليا".

وواصل "عززنا مستوى لعبنا ​​في البطولتين الرئيسيتين الأخيرتين، ونعلم أنه يتعين علينا التحسن ولكن ليس هناك الكثير من الوقت الآن قبل المباراة الأولى في كأس العالم".

وأتم "نرحل الآن إلى أنديتنا ونأمل أن يعود الجميع لائقا ومستعدا في نوفمبر".

وتقدم منتخب ألمانيا في النتيجة بثنائية، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف ويقترب من الفوز.

ولكن منتخب ألمانيا عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لينهي المباراة دون فوز لأي من المنتخبين.

منتخب إنجلترا وصل إلى النقطة 3 في المركز الأخير للمجموعة وتأكد هبوطه للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بـ11 نقطة، والمجر صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط.

ويقع منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية في المونديال رفقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

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