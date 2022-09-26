علي جبر: تعامل فيتوريا النفسي جيد.. ويمنح الحرية للجميع في المنتخب

شدد علي جبر مدافع منتخب مصر على أن فيتوريا ما زال امامه فترة للتعرف على لاعبي الفراعنة بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه الأهم بالنسبة له أن يواصل التدرب وبذل كل ما لديه للتواجد مع المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا في ثاني تجارب البرتغالي روي فيتوريا مع الفراعنة.

وقال علي جبر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس على هامش معسكر المنتخب: "هناك تعليمات من المدرب يحاول الفريق دائما تطبيقها من أجل الوصول للهدف المطلوب".

وأضاف "المدرب يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين، الجميع هدفه التواجد مع منتخب مصر وفي النهاية المصلحة العامة تحكم".

وتابع "مشاركتي مع المنتخب في يد الجهاز الفني، أهم شيء بالنسبة لي تدريبي بشكل جيد مع النادي ولكن الاختيارات هي أمر فني لا دخل لي به. المهم هو الحفاظ على مستواي فهو من سيعيدني إلى المنتخب مجددا إذا لم أنضم في بعض الفترات".

وواصل "ما زال أمامنا وقت طويل سيتعرف فيه المدرب بشكل أكبر على اللاعبين وسيعرف شخصيتهم وهذا سيشكل فارقا كبيرا مع الجميع".

وأتم "كل من لعب مباراة النجير ظهر بشكل جيد والمدرب كان راضيا عن الأداء وهو يمنح اللاعبين الحرية".

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى وديا على نفس الملعب أمام النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح الهدفين الأول والثالث، بينما وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

قائمة مصر للمباراتين

أعلن روي فيتوريا في 19 سبتمبر القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه