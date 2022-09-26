ساوثجيت: تعلمنا كثيرا من هذا الأسبوع.. ولعبنا بروح كبيرة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت - إنجلترا

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن فريقه تعلم العديد من الأشياء في هذا الأسبوع مشيرا إلى أنهم عليهم الآن الاتحاد للتحسن.

وتعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق في ختام دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وقال جاريث ساوثجيت في تصريحات للقناة الرابعة الإنجليزية عن ضربة الجزاء التي ارتكبها ماجواير: "من الصعب الحديث من جانب الفريق ولكن التخلي عن الاستحواذ هو المشكلة لكن انظروا كمجموعة وصلوا بالفعل معا هذا الأسبوع. لقد كانت فترة صعبة للفريق لكنهم تحسنوا".

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وأضاف "سنواجه دائما الضغوط لذا يجب أن نتعامل معها، لعبنا مباراة ودية ضد كوت ديفوار في مارس ولعبوا بعشرة لاعبين في وقت من المباراة ولم يصبح للمباراة أهمية ولم نتعلم أي شيء".

وتابع "لقد تعلمنا هذا الأسبوع الكثير، كان عليهم أن يتقدموا ويتحدوا وسوف يفيدنا ذلك على المدى الطويل".

وعن خطأ نك بوب، قال: "إنه خطأ وبالطبع سيكون في حالة سيئة لكن الفريق يجب أن يكون معا وقد فعلنا ذلك طوال الأسبوع".

وأتم "في النهاية، كلفنا خطأان الأهداف لكنني سأركز على حقيقة أنهم لعبوا بروح هائلة، اعتقدت أن الجماهير شاهدت هذا أيضا".

وهبط منتخب إنجلترا إلى التصنيف الثاني في دوري الأمم الأوروبية بعد حصد ثلاث نقاط فقط من ست مباريات.

إنجلترا إنجلترا وألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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