القبض على 4 مشجعين ألمان بعد الهجوم على جمهور إنجلترا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

ويمبلي

ألقت شرطة لندن القبص على أربعة "مشجعين" ألمان بعد الاعتداء على إنجليزين في حانة قبل مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

بحسب شرطة العاصمة فإن نحو 100 رجل اقتربوا من حانة بالقرب من ويمبلي قبل ساعتين من انطلاق المباراة وبدأوا في الاعتداء على الزبائن.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة والعديد منهم تعرضوا لضربات في الرأس والوجه.

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وأصدرت الشرطة بيانا لتوضيح الأمور، جاء كالآتي:

"في الساعة 17:50 من يوم الاثنين 26 سبتمبر، اقتربت مجموعة من حوالي 100 رجل، كثير منهم يرتدون أقنعة، من حانة في شارع داغمار، ويمبلي عبر زقاق يؤدي إلى موقف السيارات، ويُعتقد أنهم كانوا "مشجعين" الألمان".

"أصيب عدد من الأشخاص بجروح في الرأس والوجه، ونعلم أيضًا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الساق والرسغ والإبهام. ولا يعتقد أن أيًا من المصابين في حالة تهدد الحياة.

وتم اعتقال أربعة حتى الآن فيما يتعلق بالأحداث التي جرت".

تعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مجموعات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت بملعب ويمبلي.

وتقدم منتخب ألمانيا في النتيجة بثنائية، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف ويقترب من الفوز.

ولكن منتخب ألمانيا عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لينهي المباراة دون فوز لأي من المنتخبين.

منتخب إنجلترا وصل إلى النقطة 3 في المركز الأخير للمجموعة وتأكد هبوطه للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بـ11 نقطة، والمجر صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط.

إنجلترا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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