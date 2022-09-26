إنبي: بنسبة غير قليلة مصطفى شلبي لن يرحل.. وهذه حقيقة تغيبه عن المعسكر

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن مستجدات المفاوضات مع بعض أندية الدوري المصري بشأن مصطفى شلبي لاعب فريقهز

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "في بداية الانتقالات تلقينا عروضا من الأهلي والزمالك والمصري لضم مصطفى شلبي".

وأضاف "ولكن الأمور استجدت والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري يرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل".

وأفصح "بنسبة غير قليلة مصطفى شلبي لن يرحل عن إنبي وسيستمر معنا الموسم المقبل".

وأردف "عرض الأهلي لضم مصطفى شلبي لم يصل إلى الرقم المطلوب، والمفاوضات مع المصري والزمالك مستمرة ولكن لم نصل أيضا للرقم المطلوب".

وأشار "رغبة اللاعب تكون مؤثرة في حدود معينة عندما تتقارب وجهات النظر بين الأندية المتفاوضة".

وأتم تصريحاته "مصطفى شلبي تغيب عن اليوم الأول لمعسكر إنبي لسبب شخصي وانضم له ثاني أيام المعسكر بشكل طبيعي".