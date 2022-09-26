جالتييه: هذا سر انطلاقة سان جيرمان القوية هذا الموسم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان أسرار انطلاقة الفريق القوية في الموسم الجديد تحت قيادته.

ولعب باريس سان جيرمان 11 مباراة منذ بداية الموسم، فاز فيها جميعا باستثناء التعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أننا بدأنا الموسم بداية جيدة. ولذلك تجد السعادة تظهر على وجوه الجميع داخل النادي".

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وأضاف المدرب الذي تولى تدريب الفريق الباريسي هذا الصيف "النتائج الإيجابية تخلق الكثير من الابتسامات داخل صفوف الفريق".

مدرب نيس السابق حقق أفضل انطلاقة لمدرب جديد في تاريخ نادي باريس سان جيرمان، في ظل تألق الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

وواصل "من المهم جدا أنه عندما يصل اللاعبون إلى مركز التدريب، أن يكونوا سعداء حقا بالقدوم إلى العمل والإلتقاء مع بعضهم البعض".

وتابع "أعتقد أن التماسك الجماعي مهم للغاية، فضلا عن الرغبة في تحقيق الانتصارات معا. لذلك ليس هناك وصفة معينة قادتنا لهذه النتائج المبشرة، لكن يمكنك أن تقول إني صريح للغاية مع اللاعبين، ومباشر للغاية، بكل بساطة".

وشدد "علينا التحلي بالحذر، وعدم السماح بالانتقادات أن تهز استقرار الفريق".

سان جيرمان توج بالسوبر الفرنسي، ويحتل صدارة الدوري الفرنسي وصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه
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