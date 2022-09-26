الإسماعيلي يكشف عن مدرب حراسه الجديد

أعلن الإسماعيلي تعيين السعودي أسامة الحمداني مدربا لحراس المرمى في الفترة المقبلة.

وينضم الحمداني إلى معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة غدا -الثلاثاء- استعدادا للموسم الجديد.

ويمتلك مدرب الحراس الجديد الرخصة الأسيوية المستوى الثاني "B" وسبق له العمل بالدوري السعودي.

ويخوض الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام كل من العبور وإيسترن كومباني.

وجاءت معظم الصفقات الجديدة على رأس القائمة المكونة من 30 لاعب الذين سيشاركون في المعسكر بينما غاب ياو أنور وعبد القادر كوليبالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد عمار - نور الزموري - حمدي النقاز - كريم عرفات - مصطفى فارس - أحمد محسن - محمد دسوقي

خط الوسط : محمد حسن - محمد بن خماسة - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش - صالح جمعة - أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي - محمد الشبراوي - أحمد مصطفى - خالد النبريصي - عمر الساعي - عبد السميع - مروان حمدي - باسم مرسي - حازم مرسي - فراس شواط