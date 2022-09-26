الإسماعيلي يكشف عن مدرب حراسه الجديد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تعيين السعودي أسامة الحمداني مدربا لحراس المرمى في الفترة المقبلة.

وينضم الحمداني إلى معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة غدا -الثلاثاء- استعدادا للموسم الجديد.

ويمتلك مدرب الحراس الجديد الرخصة الأسيوية المستوى الثاني "B" وسبق له العمل بالدوري السعودي.

أخبار متعلقة
غياب صفقتين وانضمام 8 لقائمة الإسماعيلي لمعسكر 6 أكتوبر مهاجم الإسماعيلي الجديد ينضم إلى منتخب توجو رئيس الإسماعيلي يشرح كيفية تعاقده مع عدد من اللاعبين.. وحقيقة التعاقد مع كريستوفاو وإقالته معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.. ومباراتين وديتين

ويخوض الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام كل من العبور وإيسترن كومباني.

وجاءت معظم الصفقات الجديدة على رأس القائمة المكونة من 30 لاعب الذين سيشاركون في المعسكر بينما غاب ياو أنور وعبد القادر كوليبالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد عمار - نور الزموري - حمدي النقاز - كريم عرفات - مصطفى فارس - أحمد محسن - محمد دسوقي

خط الوسط : محمد حسن - محمد بن خماسة - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش - صالح جمعة - أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي - محمد الشبراوي - أحمد مصطفى - خالد النبريصي - عمر الساعي - عبد السميع - مروان حمدي - باسم مرسي - حازم مرسي - فراس شواط

الإسماعيلي
نرشح لكم
أحمد عيد: هناك عروض من أكثر من ناد لضمي.. ولن أكرر تجربة الموسم الماضي إياد العسقلاني يكشف السر وراء هدفه مع مصر الأولمبي أمام بنين حوار محمود محمود: نعد الجماهير بكل البطولات.. والبقاء في الأهلي يساوي كل شيء كريم الدبيس يكشف لأول مرة موقفه من الانتقال إلى الأهلي عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا الفوز الأول لـ ميكالي.. مصر الأولمبي يهزم بنين الدرجة الثانية - رضا الويشي لـ في الجول: قررت الرحيل عن السكة الحديد
أخر الأخبار
جالتييه: هذا سر انطلاقة سان جيرمان القوية هذا الموسم 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يكشف عن مدرب حراسه الجديد 11 دقيقة | الكرة المصرية
ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليلة ويمبلي المجنونة.. ألمانيا تحرم إنجلترا من الفوز الأول في مباراة الأهداف الستة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد عيد: هناك عروض من أكثر من ناد لضمي.. ولن أكرر تجربة الموسم الماضي 33 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: نابي كيتا على رادار دورتموند 46 دقيقة | ميركاتو
إياد العسقلاني يكشف السر وراء هدفه مع مصر الأولمبي أمام بنين 55 دقيقة | الكرة المصرية
مران منتخب مصر - عودة زيزو والونش.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة ليبيريا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت