ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا أمام المجر

حسم المنتخب الإيطالي تأهله للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر في ملعب بوشكاش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سجل هدفي إيطاليا جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو ليصعد المنتخب الإيطالي لنصف النهائي مع كرواتيا وهولندا في انتظار المتأهل الأخير بين البرتغال وإسبانيا.

التشكيل

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تواجد الشاب ويلفريد جنونتو في التشكيل الأساسي على حساب جيانلوكا سكاماكا الذي بدأ مباراة إنجلترا الأخيرة.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: رافائيل تولوي – ليونادرو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – براين كريستانتي – جورجينيو – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو

الهجوم: جياكومو راسبادوري – ويلفريد جنونتو.

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أحداث المباراة

كاد الحارس بيتر جولاشي أن يسجل بالخطأ في مرمى المجر مع الدقيقة الخامسة بعد عرضية أخطأ في تشتيتها ولكن المدافع أتيلا سالاي أنقذها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 12، لعب جياكومو راسبادوري تمريرة طولية وصلت إلى جياكومو راسبادوري الذي سدد رأسية جاءت بجوار القائم.

واستغل جياكومو راسبادوري خطأ دفاع المجر وحارسه في التعامل مع الكرة ليقطعها ويسدد بسهولة في الشباك.

وأصبح راسبادوري ثاني لاعب يولد بعد 1 يناير عام 2000 الذي يسجل في مباراتين متتاليتين مع منتخب إيطاليا بعد مويس كين.

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وسدد جيوفاني دي لورينزو بقوة من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 32 ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

وبين الشوطين، أقحم مانشيني لاعبه فرانشيسكو أتشيربي في مكان أليساندرو باستوني.

وأنقذ جانلويجي دوناروما مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 51 بعد تسديدات متتالية من سوبوسلاي وزالدي.

رد إيطاليا لم يتأخر، ليتوغل بريان كريستيانتي من الناحية اليمنى ويلعب عرضية قابلها فيديريكو ديماركو إلى الشباك.

هدف ديماركو هو الهدف رقم 1500 لمنتخب إيطاليا عبر تاريخه.

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وتألق دوناروما مجداد في الدفاع عن مرماه بعد رأسية في الدقيقة 56 كالوم ستايلس من داخل الست ياردات أبعدها الحارس الإيطالي من على خط المرمى.

وسدد فيديريكو ديماركو من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 ولكنها جاءت فوق العارضة.

وكاد منتخب المجر أن يقلص الفارق في الدقيقة 63 بعد تسديدة من كالوم ستايلس اصطدمت بدفاع إيطاليا وغيرت اتجاهها ولكن دوناروما أبعدها لركنية.

وطالب لاعبو المجر باحتساب ضربة جزاء بسبب عرقلة مارتن آدم في الدقيقة 78 ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

إيطاليا المجر دوري الأمم الأوروبية
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