ليلة ويمبلي المجنونة.. ألمانيا تحرم إنجلترا من الفوز الأول في مباراة الأهداف الستة

تعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مجموعات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت بملعب ويمبلي.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا ألمانيا

وتقدم منتخب ألمانيا في النتيجة بثنائية، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف ويقترب من الفوز.

ولكن منتخب ألمانيا عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لينهي المباراة دون فوز لأي من المنتخبين.

منتخب إنجلترا وصل إلى النقطة 3 في المركز الأخير للمجموعة وتأكد هبوطه للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بـ11 نقطة، والمجر صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط.

وصف المباراة

أهدر منتخب إنجلترا فرصة خطيرة في الدقيقة 25 بعدما انفرد رحيم ستيرلينج بالمرمى وراوغ الدفاع قبل أن يسدد كرة أبعدها تير شتيجن.

وتلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية بعدما تعرض المدافع جون ستونز للإصابة وشارك بدلا منه كايل ووكر في الدقيقة 37.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استغل جمال موسيالا خطأ هاري ماجواير في تمرير الكرة وقطعها منه وانطلق نحو مرمى إنجلترا.

إلا أن ماجواير لم يجد طريقة لإيقافه إلا بإعاقته ليحتسب الحكم ركلة جزاء ضد مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة 51.

وتقدم إليكاي جوندوجان لتسديد الركلة وسجل منها هدف ألمانيا الأول في الدقيقة 52 بعدما وضع الكرة على يسار الحارس نيك بوب.

واستمر تفوق ألمانيا وسجل كاي هافرتز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الشباك ولم يستطع الحارس التصدي لها.

النتيجة تتغير في 10 دقائق

لكن منتخب إنجلترا رفض أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة وسجل لوك شاو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول دفاع ألمانيا إبعاد الكرة لكنها عبرت خط المرمى ليشير الحكم إلى هدف إنجليزي أول.

ثم جاء الدور على البديل ماسون ماونت ليسجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس تير شتيجن ولم يستطع التصدي لها.

ولكن رفض منتخب ألمانيا أن تنتهي المباراة بهزيمته، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق كاي هافرتز بمتابعة للكرة من خطأ الحارس نيك بوب في التصدي لتسديدة ليوري ساني.

وانفرد البديل بوكايو ساكا بمرمى منتخب ألمانيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة وسدد كرة أبعدها تير شتيجن ومنع الإنجليز من تسجيل هدف الفوز.

لتنتهي قمة ويمبلي بين إنجلترا وألمانيا بالتعادل 3-3.