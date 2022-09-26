أحمد عيد: هناك عروض من أكثر من ناد لضمي.. ولن أكرر تجربة الموسم الماضي

أوضح أحمد عيد لاعب منتخب مصر الأولمبي والزمالك موقفه من الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وشارك عيد في فوز المنتخب الأولمبي أمام بنين بهدفين دون رد وديا في ثاني تجارب روجيه ميكالي.

وقال أحمد عيد في تصريحات لـ أون تايم سبورت 1: "تلقيت عرضين أو ثلاثة للخروج من الزمالك على سبيل الإعارة والأمر في مرحلة التفاوض".

وأضاف "لا أريد تكرار تجربة الموسم الماضي (الإسماعيلي)، سأفكر في ناد أشارك معه بشكل مستمر لكي أتواجد مع المنتخب الأولمبي".

وعن المباراة أمام بنين، أوضح "عقدنا العزم قبل المباراة أننا سنفوز، والجميع طبق تعليمات ميكالي في الفترة السابقة".

وأُعير عيد الموسم الماضي إلى الإسماعيلي من الزمالك، وخاض 25 مباراة في مختلف البطولات وصنع هدفا.

ويواجه منتخب مصر في بداية تصفيات أمم إفريقيا الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني.

وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.