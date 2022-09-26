بيلد: نابي كيتا على رادار دورتموند

أفادت جريدة بيلد الألمانية أن نادي بروسيا دورتموند يستهدف ضم الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول في أقرب فرصة.

كيتا يغيب منذ بداية الموسم عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة، وعانى كثيرا من الإصابات طوال فترة تواجده مع ليفربول.

وأوضح تقرير بيلد أن كيتا يعد أحد أهم أولويات دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية القادمة إذ يتطلع النادي الألماني لتعزيز خط وسطه.

وأضاف التقرير أن اقتراب عقد نابي كيتا مع ليفربول من نهايته في صيف 2023 يفتح الباب بقوة أمام إمكانية حدوث الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات حول تجديد عقد كيتا مع ليفربول جارية، لكن اهتمام الأندية الأخرى باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يعرقل عملية تمديد العقد.

وغاب كيتا عن 72 مباراة لليفربول على مدار أربعة مواسم كاملة قضاها في النادي بسبب إصابات مختلفة.

منذ وصوله من لايبزيج في عام 2018، فاز كيتا مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

وشارك الدولي الغيني في 117 مباراة، لكنه لا يضمن مكانا أساسيا عندما يكون الجميع متاحين.

ليفربول لديه خيارات عديدة في خط الوسط، مثل فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا وكورتس جونز وجيمس ميلنر وآرثر ميلو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وهارفي إليوت وفابيو كارفايو.

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