إياد العسقلاني يكشف السر وراء هدفه مع مصر الأولمبي أمام بنين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - بنين

شدد إياد العسقلاني لاعب منتخب مصر الأولمبي والإسماعيلي على دور روجيه ميكالي المدير الفني ووائل رياض المدرب العام في تحسين لعب الكرات الثابتة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على بنين بهدفين دون رد من ركلتين ثابتتين في ثاني تجارب المدرب الجديد روجيه ميكالي.

وسجل العسقلاني الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة بعد عرضية من عبد الله عادل.

وقال إياد عسقلاني في تصريحات لـ أون تايم سبورت 1: "حققنا فوزا هاما بعد تطبيق تعليمات ميكالي التي يعمل عليها منذ التعادل في المباراة الأولى".

وأضاف "منذ 3 أيام ميكالي ووائل رياض يدربون الجميع على كيفية التمركز واستغلال الركلات الثابتة وهذا ما طبقناه اليوم".

وتابع "هدفنا الآن هو تخطي تصفيات أمم إفريقيا والفوز بالبطولة ثم التأهل إلى الأولمبياد".

ويواجه منتخب مصر في بداية تصفيات أمم إفريقيا الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني.

وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

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