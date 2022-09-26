مران منتخب مصر - عودة زيزو والونش.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة ليبيريا

اختتم منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيريا الودية في ثاني التجارب خلال معسكر سبتمبر.

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى وديا على نفس الملعب أمام النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح الهدفين الأول والثالث، بينما وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح بعد مغادرتهم للمعسكر.

بينما اكتفى الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بتدريبات في الجيم بعد خوضهما لمباراة الزمالك أمس أمام إليكت سبورت والتي فاز فيها الأبيض بهدفين دون مقابل.

وشهد المران عدد من الفقرات التدريبية وتقسيمة في وسط الملعب ثم تدريب على ركلات الجزاء.

وحضر المران عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

قائمة مصر للمباراتين

أعلن روي فيتوريا في 19 سبتمبر القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه